"منذ 29 عاما".. إندريك يحطم رقما قياسيا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا، وحطم به رقم أسطورة الفريق راؤول والذي يسجله قبل 29 عاما.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك شتوتجارت، وهو في عمر 18 عاما و58 يوما، وكان هذا الرقم مسجل للاعب الفريق السابق راؤول، عام 1995 ضد فيرينكفاروس وعمره 18 عاما و113 يوما.

كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين بعد دخوله كبديل أمام ريال بلد الوليد.

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