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"منذ 29 عاما".. إندريك يحطم رقما قياسيا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق البرازيلي إندريك لاعب ، رقما قياسيا في ، وحطم به رقم أسطورة الفريق راؤول والذي يسجله قبل 29 عاما.

وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل الهدف الثالث لريال مدريد في شباك شتوتجارت، وهو في عمر 18 عاما و58 يوما، وكان هذا الرقم مسجل للاعب الفريق السابق راؤول، عام 1995 ضد فيرينكفاروس وعمره 18 عاما و113 يوما.

كما أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في أول مباراة له مع ريال مدريد في في القرن الحادي والعشرين بعد دخوله كبديل أمام ريال بلد الوليد.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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