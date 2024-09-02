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الاتحاد السكندري يتعاقد مع مروان داوود ظهير أيسر منتخب مصر السابق على سبيل الإعارة لموسمين

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ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مروان داوود ظهير أيسر منتخب مصر السابق  و لاعب نادى إنبى على سبيل الإعارة لموسمين
و هو أحد اللاعبين المميزين بمركز الظهيرالإيسر  و سبق و أنضم لصفوف منتخب مصر الأول ، و يُشار إلى أن اللاعب من العناصر المميزة،  و يُنتظر منه أن يكون أحد اللاعبين المميزين مع زعيم الثغر هذا الموسم  
وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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