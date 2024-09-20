شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أغنية "معرفش ينساني" من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية جديدة بعنوان "معرفش ينساني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ربيع السيوفي وومن توزيع جابور، كما تعد الأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية:

وقال معرفش ينساني.. ومارتحش لحبيب تاني

رجع ليا ولعينيا.. ماليه الشوق

راجع يحلف بأيامي.. وشوفته بيبكي قدامي

ويشكيلي عذاب خلى .. ضميره يفوق

سيبته وبقول يا خسارة.. الدنيا صحيح دوارة

ودي غلطة مين لو فاكر.. إني مستنيه

حبنا بإيديه بقى ماضي.. وطبيعي أنسى ده العادي

وأهو شاف بعينيه.. الدنيا موقفتش عليه

وفي سياق متصل، أشار عمرو مصطفى عبر صفحته الفنية إلى أن أغنية "ليها فيّا" التي طرحها قبل ما يقرب من شهرين عبر يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي، قام بتصنيعها بواسطة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الألحان أو التوزيع.