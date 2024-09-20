شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عزمي ينضم لمسلسل جديد من إنتاج المتحدة فى موسم رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد عزمي لموسم دراما رمضان المقبل بعدما وقع عقودا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أحد الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة لموسم رمضان 2025.

وكان أحمد عزمي قد نشر صورة تجمعه بعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلقا عليها: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعه وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وأضاف، "كل الشكر والتقدير للشركه المتحده هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الاوسط وللدور العظيم الذي تقوم به، التقيت اليوم بالاستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركه المتحده وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم باذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي احلي، اللهم لك الحمد".

وكان الفنان أحمد عزمي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمني من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم علي مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركه المتحده والانضمام الي ركب الدراما في مصرنا الحبيبه".

وتابع: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر امامي ولا اعلم كيف سأعينه علي مواجهة صعوبات الحياه وانا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا املك مهنة اخري واخشي من الموت كمدا وحزنا، هذا طلب ورجاء لاحد اهم واكبر المؤسسات المصريه والتي تعلي من قيمة التسامح واعطاء الفرص للشباب ..وفقكم الله الي ما فيه خير امتنا وشكرا".

