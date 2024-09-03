تريزيجيه ومرموش ينتظمان في مران منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم ثنائي مصر المحترف محمود حسن تريزيجيه ، وعمر مرموش في معسكر منتخب مصر مساء اليوم الاثنين استعدادًا لملاقاة كاب فيردي الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطوله الأمم الافريقية بالمغرب 2025.

كان معسكر المنتخب الوطني قد انطلق الأربعاء الماضي على أن يستكمل خلال الاسبوع الجاري بانضمام بقية اللاعبين المحترفين كذلك المحليين بعد انتهاء فتره راحتهم مع أنديتهم ومشاركة بعضهم في بطولة كأس مصر.

ويلعب المنتخب الوطني بالتصفيات الافريقية في المجموعه الثالثة الى جوار منتخبات موريتانيا وبوتسوانا.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني المستدعاة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.