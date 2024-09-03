الامارات | لاعبو فريق دبي لكرة السلة جاهزون للدوري الأوروبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك اللاعبون المحترفون في فريق نادي «دبي لكرة السلة» في مباريات تقام في أوروبا هذا الموسم، وتحدثوا معربين عن سعادتهم بالمشاركة في كتابة تاريخ النادي، وتعهدوا بأن يحققوا إنجازات تفخر بها دبي ودولة الإمارات في أول موسم لهم.

تأسس النادي على يد الإماراتي عبدالله النابودة، ومن المقرر أن ينافس في مباريات رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي في موسمها 2024–2025، حيث تقام المنافسة الأولى أمام فريق «ريد ستار» الصربي في 22 سبتمبر في كوكا كولا أرينا، التي تتسع لجمهور قوامه 14 ألف متفرج.

يذكر أن مباريات رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي تعتبر جولة تأهيل للدوري الأوروبي، وهو ثاني أكبر وأهم دوري لكرة السلة للمحترفين بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين في أميركا الشمالية NBA.

وقد تم تشكيل فريق متميز يضم 12 لاعباً من 8 دول، منها الفلبين وتركيا والولايات المتحدة وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا والأردن لهذا الموسم التاريخي، حيث يتطلع كثيرون للعب أمام جماهيرهم في ملعب كوكا كولا أرينا.

وقال اللاعب ثيردي رافينا من الفلبين: «يعني اللعب لهذا النادي الكثير بالنسبة لي، فأنا أحب التحديات الجديدة، ومن الرائع أن أكون جزءاً من فريق يجمع لاعبين متميزين كنت أعتبر بعضهم قدوة لي. كما أن تمثيل دبي والفلبين في الدوري الأوروبي يعني الكثير بالنسبة لي، وآمل أن نتمكن من تقديم أفضل ما لدينا للمدينة».

ومن بين زملائه الجدد في الفريق ليون رادوسيفيتش، لاعب بايرن ميونيخ السابق الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة. ووعد الكرواتي البالغ من العمر 34 عاماً ببذل قصارى جهده من أجل نادي دبي لكرة السلة، وقال إن قرار الانضمام إليه لم يتطلب الكثير من التفكير.

كما يضم الفريق كليمن بريبيليتش، الذي حقق بطولة أوروبا 2017 مع المنتخب السلوفيني. وقال لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 31 عاماً: «إنه لشرف لي أن أكون ضمن هذا الفريق الأول، ونحن جميعاً نتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز. تلقيت مكالمة من المدرب الرئيس، وبعد سماع طموحات النادي، وافقت على الصفقة بسرعة كبيرة».

وقال أليكسا أوسكوكوفيتش، لاعب خط الوسط الصربي البالغ من العمر 25 عاماً، إنه متحمس لمشاركته في هذه المرحلة الجديدة لنادي دبي لكرة السلة.

وسافر فريق دبي لكرة السلة إلى سلوفينيا لمعسكر تدريبي لأسبوعين قبل المشاركة، حيث يسعى النادي إلى تحقيق الريادة في هذه الرياضة، وأن يحدث تأثيراً كبيراً في المجتمع.