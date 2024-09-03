ضياء النجار أستاذ اللغة الألمانية بألسن عين شمس مترجمًا لـ كولر

ياسر رشاد - القاهرة - انضم دكتور ضياء النجار أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس ، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مترجمًا خاصًا بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

ويتمتع النجار بشهرة واسعة في تدريس علوم اللغة الألمانية وآدابها بجامعة عين شمس بالإضافة إلى عمله ببعض الجامعات الخاصة ، وتوليه رئاسة أقسام تدريس علوم اللغة الالمانية وآدابها.

جاء ذلك خلفًا لـ خالد الجوادي الذي أعلن الأهلي توجيه الشكر إليه بنهاية الموسم المنقضي.



ولم يُعلن الأهلي الاستقرار بصفة نهائية على تواجد النجار في الجهاز الفني للأحمر خلال الموسم المقبل، والتي تتحدد وفقًا لرؤية السويسري كولر.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد الفوز بلقب الدوري الممتاز.