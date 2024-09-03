صفقات النصر في الانتقالات الصيفية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت إدارة نادي النصر السعودي 5 صفقات مميزة ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وبدأ النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو، ثم التعاقد مع اللاعب الشاب ويسلي، ثم المدافع محمد سيماكان قامًا من نادي لايبزيج الألماني واختتم النصر الميركاتو بضم أنجيلو و النجدي.

سيماكان يسخر من انتقادات رحيله إلى الدوري السعودي

سخر المدافع الفرنسي محمد سيماكان، لاعب النصر جديد من الانتقادات التي وجهت له بعد موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي، ومغادرة الملاعب الأوروبية.

ووجهت بعض الجماهير من ضمنها فريقه السابق لايبزيج الألماني، انتقادات لـ سيماكان لاعبهم المنتقل إلى النصر، بعدما قرر الرحيل إلى السعودية بسن مبكر، وهو 24 عاما.

وفي أول رد فعل من سيماكان، ظل يغني ويرقص وهو على متن الطائرة المسافرة على تلك الانتقادات التي تضمنت" ذهب من أجل الأموال، أنتهى بعمر الـ24، أعتقد أنها نكتة، موهبة ضاعت.

وانتقل سيماكان إلى صفوف النصر بعدما أعلن النادي السعودي عن إتمام الصفقة عبر منصة "إكس"، حيث تم نشر صور توقيع العقد.

وكلفت النصر 35 مليون يورو للتعاقد مع سيماكان، الذي وقع عقدًا يمتد لخمس سنوات، و تعتبر هذه الصفقة الرابعة للنصر هذا الموسم، بعد ضم ماثيوس، ويسلي، وسالم النجدي.