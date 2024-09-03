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زوجي مختلط البوتشيا يخسر أمام هونج كونج بدروة الألعاب البارالمبية

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر الثنائى محمود نبوي وهناء علام، أمام ثنائي هونج كونج، بنتيجة 8-1، في منافسات الزوجي المختلط برياضة البوتشيا، في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي تستمر منافساتها حتى 8 سبتمبر الجاري.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم السادس من الدورة البارالمبية، والتي تشهد مشاركات قوية لأبطالنا المصريين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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