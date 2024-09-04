الامارات | رياضيون: الظروف باتت مهيأة للمنتخب لبداية قوية أمام قطر غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن كل الظروف باتت مهيأة أمام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للظهور القوي والمشرّف في مباراته المرتقبة غداً أمام نظيره المنتخب القطري، المقررة على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث والحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، معتبرين أن البداية القوية في مباراة الغد ستفتح شهية لاعبي الأبيض في المباراة المقبلة التي ستقام في الـ10 من سبتمبر الجاري أمام إيران على استاد هزاع بن زايد في العين ضمن الجولة الثانية، لافتين إلى أن القائمة الجديدة للمنتخب ضمت أبرز العناصر في الدوري الإماراتي، بجانب ضم أربعة لاعبين للمرة الأولى، من بينهم ثلاثة محترفين في الدوريات الأوروبية، مشيرين إلى أن الجهاز الفني اختار العناصر الجديدة بعدما شاهد الجولتين الأولى والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك الجولة الأولى لكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»: «رغم قصر فترة الإعداد، وعدم خوض المنتخب أي مباراة ودية قبل مواجهتي قطر وإيران، إلا أن الكرة باتت حالياً في ملعب اللاعبين من أجل الظهور القوي والمشرف في المرحلة الحالية».

وبدأ المنتخب الوطني، السبت الماضي، معسكراً داخلياً في أبوظبي استعداداً لمباراتي قطر وإيران، فيما اختار الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو قائمة جديدة، ضمت 28 لاعباً، لخوض المباراتين.

طموحات كبيرة

وقال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، إنه ورغم صعوبة المهمة، إلا أنه متفائل بأن تكون بداية المنتخب في التصفيات جيدة، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب قطر غداً، خصوصاً بعد انضمام عناصر جيدة للمنتخب يمكنها صنع الفارق وتحقيق الإضافة المرجوة، إضافة إلى العناصر الموجودة أصلاً في المنتخب التي تمكنت من حصد بطاقة التأهل إلى الدور الثالث في هذه التصفيات، مؤكداً ثقته بقدرة الأبيض الإماراتي على تجاوز عقبتي قطر وإيران، مشدداً على أهمية الدور الكبير للجمهور في دعم المنتخب، والوقوف معه بقوة في هذه المرحلة المهمة، معتبراً أن التأهل لمونديال 2026 ليس مستحيلاً، رغم صعوبة مهمة الأبيض.

وأضاف الذباحي: «أتمنى أن يظهر المنتخب بصورة مشرفة في بداية مشواره في هذه التصفيات».

تفاؤل كبير

وأكد المدرب الوطني في كرة القدم، راشد عامر، أن هذه المرحلة الحالية بالنسبة للمنتخب ليست مرحلة تقييم، وإنما مرحلة مفصلية، تتطلب التضافر والمساندة، واصفاً قائمة اللاعبين الجديدة التي اختارها مدرب المنتخب باولو بينتو بأنها مثالية، كونها ضمت أبرز العناصر، فضلاً عن أن الجهاز الفني سبق له القيام بجولة على معسكرات الأندية الصيفية لمراقبة مستوى اللاعبين.

وأضاف راشد عامر الذي سبق له العمل مدرباً لمنتخب الناشئين، ومديراً لمراكز تدريب المنتخبات في اتحاد الكرة: «الأسماء الجديدة في قائمة المنتخب سيكون لها شأن كبير في المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد مباراة قطر في الدوحة»، مؤكداً أن هناك حالة تجديد في صفوف المنتخب الذي بات يتشكل من وجوه معظمها شابة، ولم تأت من فراغ، بل تمرست خلال الفترة الماضية، سواء من خلال وجودها مع أنديتها أو مع منتخبات المراحل السنية، معتبراً أن المدرب باولو بينتو يعشق الوجوه الشابة التي تقوم بترجمة أفكاره، مؤكداً أن الكرة حالياً في ملعب اللاعبين الذين حصلوا على ثقة الجهاز الفني.

ووصف راشد عامر المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الوطني بجانب قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، بأنها ليست سهلة، مؤكداً أنه يتمنى تكاتف الجميع، اتحاد الكرة والجمهور ووسائل الإعلام، خلف المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه متفائل بقدرة الأبيض على اجتياز مباراتي قطر وإيران بنجاح.

مهمة صعبة

بدوره، أكد مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر والمحلل الفني، خالد عبيد، أن المنتخب يبدأ مرحلة مهمة جداً، وهي المرحلة الصعبة بالنسبة للتأهل إلى كأس العالم دون خوض أي معسكر خارجي، مشيراً إلى أن المنتخب شهد كذلك للمرة الأولى انضمام ثلاثة لاعبين محترفين، مؤكداً أن آخر تجمع للمنتخب كان قبل نحو فترة طويلة. وأضاف: «مهمة المنتخب ستكون صعبة، خصوصاً مع قصر فترة الإعداد، وأنه يستهل مشواره في هذه المرحلة أمام المنتخب القطري الحائز لقب كأس آسيا».

وتابع: «فترة الإعداد غير كافية لتجهيز المنتخب لهذه المرحلة، لأن معظم لاعبي المنتخب لم يشاركوا مع فرقهم في المباريات الرسمية لفترات كافية».

وشدد خالد عبيد على أن «المهمة ستكون صعبة أمام الأبيض في مواجهة منتخب يتميز بالانسجام بين لاعبيه، وهو المنتخب القطري».

عيسى الذباحي:

خالد عبيد:

راشد عامر:

فترة الإعداد غير كافية لتجهيز المنتخب لهذه المرحلة المهمة.

المرحلة الحالية مفصلية تتطلب التضافر والمساندة للمنتخب.

التأهل لمونديال 2026 ليس مستحيلاً، رغم صعوبة مهمة «الأبيض».