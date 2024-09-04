موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة جورماهيا الكيني في في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام خارج القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في القاهرة أحد يومي 20 و21 من الشهر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وتقام مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتأهل جورماهيا الكيني لملاقاة الأهلي بعد الفوز الكبير الذي حققه على المريخ جوبا بطل ‏جنوب السودان 5-1، في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن إياب دور ‏الـ64 للبطولة.‏

وكان جورماهيا قد خسر مباراة الذهاب أمام بطل جنوب السودان بهدف دون رد، فيما نجح ‏في تحقيق الفوز بخماسية في مباراة الإياب، ليتأهل إلى دور الـ32 لمواجهة الأهلي خلال شهر ‏سبتمبر المقبل.‏

ويسعى الأهلي للدفاع عن لقبه بعد التتويج بالبطولة الـ12 الموسم الماضي، على حساب فريق ‏الترجي التونسي.‏

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتبطات القادمة.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس بمشاركة مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد جريشة في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بمعسكر المنتخب الوطني.

ويستعد الجهاز الطبي لفريق الأهلي تطعيم اللاعبين قبل رحلة كينيا المرتقبة لمباراة جورماهيا الكيني من حصول الصفقات الجديدة خاصه يوسف ايمن ويحيى عطية الله على بعض الأمصال الخاصة بالرحلات الأفريقية.