اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، للاعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

وقررت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الإعلان عن القوائم، بدءًا من الساعة 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الأربعاء بنشر قائمة تشمل 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عن عام 2024.

موعد حفل الكرة الذهبية 2024



ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2024 يوم الاثنين 28 أكتوبر في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.