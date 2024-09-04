أقوى هجوم ودفاع والهداف.. بيراميدز يتفوق على الجميع في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد فوز نادي بيراميدز بأول ألقابه التاريخية والتتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي زد، ينفرد النادي السماوي بالعديد من الأرقام المميزة في البطولة والنسخة التي حقق فيها اللقب عن جدارة واستحقاق.

ونجح بيراميدز في أن يحقق كل الأرقام الممكنة خلال مشاركته في كأس مصر والتي حقق فيها اللقب، حيث أنه الفريق الذي يمتلك أقوى خط هجوم في البطولة بعد تسجيل 11 هدفا خلال 5 مباريات خاضها بيراميدز في البطولة، بعدما اكتسح النصر في بداية مشواره برباعية نظيفة، ثم الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف، والفوز على الجونة برباعية نظيفة، والتعادل مع المصري في نصف النهائي بهدف قبل التأهل بركلات الترجيح، وأخيرا الفوز على زد بهدف دون مقابل في النهائي.

وينفرد بيراميدز كذلك بامتلاكه أقوى خط دفاع في بطولة كأس مصر، حيث لم تهتز شباكه سوى بهدف واحد خلال 5 مباريات خاضها الفريق في مشواره كان في لقاء المصري بالدور نصف النهائي باستاد برج العرب.

ويمتلك بيراميدز كذلك هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، وهو مروان حمدي الذي سجل 4 أهداف في مشوار البطولة، سجل منها 3 أهداف في شباك النصر بدور الـ32 ثم هدف في شباك أبو قير للأسمدة بدور الستة عشر.