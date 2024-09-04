تصريحات وسام أبو علي قبل مواجهة كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين والنادي الأهلي، عن جاهزية الفدائيين للمواجهة المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الفلسطيني ضمن المجموعة الثانية من التصفيات، والتي تضم كل من: العراق، عمان، الكويت، كوريا الجنوبية، الأردن وفلسطين.

وأكد وسام أبو علي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، أنه يستهدف هو وباقي زملائه بمنتخب الفدائيين، رسم الفرحة والبسمة على وجوه أبناء شعبه، والتأهل لنهائيات كأس العالم، وذلك قبل

وقال «أبو علي» خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم: «أعتقد أن المباراة غدا ستكون صعبة أمام منتخب من كبار آسيا، ولكن سنبذل كل جهدنا لنلعب مباراة جيدة من أجل منتخبنا وشعبنا».

وأضاف: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ونعمل جميعا كعائلة، ونسعى للتأهل لكأس العالم، ورسم الفرحة على وجوه أبناء شعبنا».

وتابع: «سنعمل لحصد أكبر عدد من النقاط في هذه المرحلة من التصفيات».