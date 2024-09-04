دودو الجباس: أي لاعب يتمنى الانضمام لصفوف بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد دودو الجباس، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، رغبة أي لاعب في الانضمام لصفوف الأزرق السماوي، نظرت للمنظومة المميزة التي يمتلكها النادي.

وقال دودو في تصريحات تلفزيونية: "البيئة في بيراميدز سبب النجاح، و أي لاعب في مصر يتمنى التواجد في منظومة بيراميدز".

وشدد قائد فريق بيراميدز، على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة بقيادة المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، الذي يسير على خطى ملاك النادي من خلال توفير بيئة صحية للاعبين تساعدهم على تحقيق النجاح.



وتابع: "منظومة بيراميدز تسعى لتحقيق النجاحات فقط، وذلك من خلال الاستقرار المادي و الإداري و هو ما وضح جليًا هذا الموسم، والذي اختتمناه ببطولة كأس مصر و التي كانت أفضل تعويض عن لقب الدوري الممتاز".



وأردف: "منذ بداية الموسم كان هدفنا التتويج بكل البطولات التي نشارك بها، و نحمد الله على التتويج ببطولة الكأس بعد هذا الموسم الطويل و العصيب".



وأتم: " أي لاعب في مصر يتمنى التواجد في نادي بيراميدز، كل سبل النجاح متوفرة وسنسعى لكتابة التاريخ في بطولة إفريقيا المقبلة، بعد التتويج ببطولتنا الأولى".