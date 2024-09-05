منتخب الكرة الطائرة جلوس يتعهد بالفوز بميدالية ويطالب وزير الرياضة بحضور المنافسات

ياسر رشاد - القاهرة - خلال مكالمة هاتفية..

الخميس 05/سبتمبر/2024 - 11:38 ص 9/5/2024 11:38:56 AM

أجرى دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، خلال اجتماع الاخير مع منتخب الكرة الطائرة جلوس، وذلك لشكرهم على ادائهم خلال المبارايات الأخيرة فى الدورة البارالمبية باريس 2024 ، بعد تأهلهم لخوض مباراة ربع النهائى امام منتخب إيران فى المباراة المحدد لها الخميس.

وطالب وزير الرياضة خلال تواصله بالفيديو كول مع لاعبى منتخب الطائرة بضرورة الفوز على إيران من أجل التأهل للعب على الميدالية الذهبية او الفضية، وانه وقتها سيحضر لباريس خصيصا من أجل مشاركتهم الفرحة أثناء ارتداء الميداليات.

وقال صبحى انه يعلم أن المنتخب خسر مباراته الأولى فى الدورة امام البوسنة نظرا لعدم الاستعداد الجيد وقتها، لكن مهما حدث فإنه يعلم جيدا ان الفريق قادر على صنع المعجزات.

وأضاف صبحى انه يعلم مدى قوة المنتخب الإيراني لكنه لديه ثقة كبيرة فى لاعبى منتخبنا الوطني فى تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز.

وعلى الفور عاهد جميع اللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب الكرة الطائرة جلوس خلال تواصلهم مع وزير الشباب والرياضة ببذل كل الجهد لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق الفوز خلال المباراة.

وشجع دكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، اللاعبين على خوض اللقاء وكأنه المباراة الأولى لهم فى دورة باريس وتحقيق نتيجة إيجابية دون النظر إلى المباريات السابقة خاصة ان الفريق لديه من الامكانيات التى تؤهله للوصول للمباراة النهائية وانه يعول عليهم كثيرا فى مثل هذه المواقف الصعبة ، فيما أكد عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية على قرار مجلس إدارة اللجنة بصرف مكافأة مالية فورية كبيرة لكل لاعب فى حالة تحقيق الفوز على إيران.

ومن جانبه أكد هشام صلاح الدين كابتن المنتخب، ان جميع اللاعبين جاهزين لبذل أقصى جهد خلال المباراة، وانهم جميعا لا ينظروا حاليا لاى مكافأت مالية، وانه لا صوت يعلوا حاليا على صوت تحقيق ميدالية لمصر، وان الكل يركز على ضرورة صناعة تاريخ جديد للكرة الطائرة جلوس خلال دورة باريس 2024 ، خاصة انهم يعلموا جيدا ان وزير الرياضة واللجنة البارالمبية يعولان كثيرا على الفريق فى تحقيق ميدالية بارالمبية، وان شاء الله سيكون الفريق على قدر تلك المسئولية مثلما كانوا رجالا فى المبارايات الأخيرة.

شهد الاجتماع حضور دكتور احمد ادم نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وأعضاء المجلس محمد يحيى يوسف وشعبان الخطيب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة جلوس ، بالإضافة إلى الخليج 365 الحكومى المكون من الدكتور عمر الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومحمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية، بالإضافة إلى المهندس شريف عزت سكرتير اول السفارة المصرية فى باريس.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين – عبد النبي حسن – محمد عبد الله – السيد موسى – أحمد خميس – أحمد فضل – محمد حمدي – مطاوع أبو الخير – أحمد حسني – زكريا السيد – حسام مسعود – أشرف زغلول.