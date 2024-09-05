تشكيل منتخب البرتغال ضد كرواتيا .. رونالدو في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني روبيرتو مارتينيز على تشكيل منتخب البرتغال الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد كرواتيا على ملعب النور ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل المنتخب البرتغالي بقيادة النجم الكبير كريستيانو رونالدو المباراة بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، حيث يستهدف برازيل أوروبا تقديم انطلاقة قوية في دوري الأمم من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد كرواتيا ..

حارس المرمى يأتي : ديوجو كوستا.

الدفاع يأتي : روبين دياز، نونو مينديز، جونسالو إيناسيو، وديوجو دالوت.

الوسط يأتي: فيتينيا، جواو نيفيز، وبرونو فيرنانديز.

الهجوم يأتي: رافائيل لياو، ديوجو جوتا، وكريستيانو رونالدو.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا والقناة الناقلة ..

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي نوفل باشي.

يذكر أن أخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020 وانتهت بفوز البرتغال بثلاثية مقابل هدفين على ملعب ستاديون بولود لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات.