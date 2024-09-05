تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد إندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد إندونيسيا مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: لاجامي - عون السلولي - حسان تمبكتي - سعود عبدالحميد

الوسط: متعب الحربي - محمد كنو - سالم الدوسري

الهجوم: عبدالله رديف - صالح الشهري - فراس البريكان

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الخميس، 5 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا اليوم

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب السعودية ضد إندونيسيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث ستنقل عبر شاشة beIN SPORTS HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

كما ستنقل المباراة في موعدها عبر شاشة قناة Alkass Six HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.