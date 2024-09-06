تصفيات مونديال 2026: الأرجنتين تقسو على تشيلي بثلاثية في غياب ميسي

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس : فاز المنتخب الأرجنتيني في غياب نجمه ليونيل ميسي على ضيفه تشيلي 3 0 على ملعب "إل مونومنتال" في العاصمة بوينوس ايرس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وغاب اسم أفضل لاعب في العالم ثماني مرات عن تشكيلة بطلة العالم للمباراتين ضد تشيلي ثم كولومبيا بعد خمسة أيام في بارانكيا، بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا.

ويغيب ميسي (37 عاما) عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف تموز/يوليو خلال نهائي بطولة كوبا أميركا، من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري عقب الفوز على كولومبيا 1 0 بعد التمديد.

كما افتقد منتخب "ألبيسيليستي" نجمه الآخر أنخيل دي ماريا الذي كان اعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد التتويج القاري، وقد تم تكريمه قبل بداية المباريات حيث شاهد مع عائلته فوز بلاده من المدرجات.

افتتح أليكسيس ماك أليستر لاعب خط وسط ليفربول الإنكليزي التسجيل مع بداية الشوط الثاني (48)، قبل أن يضيف الوافد الجديد إلى أتلتيكو مدريد الإسباني المهاجم خوليان ألفاريس الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (84).

واختتم البديل ديبالا ثلاثية بلاده بعد تمريرة من البديل الآخر الشاب أليخاندرو غارناتشو (90+1).

وعززت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة المشتركة إلى 18 نقطة من ستة انتصارات مقابل هزيمة، ومهّدت الطريق لحجز مقعدها إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتأهل أول ستة منتخبات في المجموعة مباشرة إلى العرس الكروي العالمي، فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع ملحقا.

وعلى ملعب "إستاديو مونيسيبال إل ألتو" على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر عن سطح البحر، حقق المنتخب البوليفي فوزه الثاني فقط في التصفيات باسقاطه ضيفه الفنزويلي 4 0.

وتناوب على تسجيل رباعية بوليفيا كل من راميرو فاكا (13) وكارميلو ألغارانياس (45+5 من ركلة جزاء) وميغيل تيرسيروس (46) وإنزو مونتيرو (89).