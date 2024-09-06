أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الوصول إلى الهدف رقم 900

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق البرتغال كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، على وصوله إلى الهدف رقم 900 في مسيرته بكرة القدم.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة، نيويورك تايمز الأمريكية: "كنت أعلم أنني سأصل إلى هذا الرقم، خاصة في ظل استمراري في اللعب كل شيئ من الممكن أن يحدث بشكل طبيعي".

وأضاف: "أنا ومن حولي فقط مدى صعوبة العمل بشكل يومي، من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية، للوصول إلى هذا العدد من الأهداف".

وكان رونالدو تمكن من تسجيل الهدف رقم 900 في مسيرته، خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا أمس الخميس، في إطار الجولة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب كرواتيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

اقرأ أيضاً:

رؤية فنية وتجربة شبابية ناجحة.. من هو محلل الأهلي الجديد سعيد النحاس؟

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

إصابة لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بسبب "عطسة".. ما القصة؟