فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح قبل الجولة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 6 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

محمد صلاح (ليفربول) 12.7 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مانشستر سيتي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيمس وارد براوس (نوتنجهام فورست) 6.3 مليون جنيه إسترليني

جواو جوميز (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني