تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حريص على مناقشة تفاصيل المشروع الجديد مع ناديه الحالي.

وتابع رومانو أن صلاح يشعر بالسعادة تجاه المدرب والهيكل الإداري الجديد للنادي، إلا أن هناك العديد من النقاط التي ما زالت بحاجة إلى مناقشة، ومن بين هذه النقاط، الأمور المالية الخاصة بالعقد، واستراتيجية المشروع المستقبلي، ومدة العقد المحتملة.

وواصل: صلاح، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في ليفربول، يرغب في التأكد من أن المشروع الجديد يتماشى مع طموحاته المهنية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري في صيف عام 2025.