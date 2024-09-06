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تطورات مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد عقده

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف خبير سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ، حريص على مناقشة تفاصيل المشروع الجديد مع ناديه الحالي.

وتابع رومانو أن صلاح يشعر بالسعادة تجاه المدرب والهيكل الإداري الجديد للنادي، إلا أن هناك العديد من النقاط التي ما زالت بحاجة إلى مناقشة، ومن بين هذه النقاط، الأمور المالية الخاصة بالعقد، واستراتيجية المشروع المستقبلي، ومدة العقد المحتملة.

وواصل: صلاح، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في ليفربول، يرغب في التأكد من أن المشروع الجديد يتماشى مع طموحاته المهنية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري في صيف عام 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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