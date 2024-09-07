"براتب مثل نيمار".. اهتمام سعودي جديد بضم محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنتهي عقود 3 لاعبين في ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، بينهم المحترف المصري محمد صلاح، والذي لمح في تصريحات تلفزيونية بأن الموسم الحالي هو الأخير له.

وذكر موقع CaughtOffside، أن ليفربول يمكن أن يخسر لاعبيه الثلاثة، صلاح وفان دايك وأاليسون، لصالح الدوري السعودي.

وأضاف الموقع، أن أحد أندية الدوري السعودي، سيقدم عرضا ضخما لمحمد صلاح يضاهي ما يتقاضاه نيمار حاليا في الهلال (80 مليون يورو في الموسم)، ويلحق به ثنائي الريدز فيرجيل فان دايك وأليسون.

وينتهي عقد مدافع الريدز فان دايك بنهاية الموسم الحالي، ووضع النادي بديلا له وهو مدافع يوفنتوس جليسون بريمر، فيما يمكن أن مامارداشفيلي الحارس الأول في الموسم المقبل، بعدما تعاقد معه النادي من فالنسيا، لكنه سيبقى لموسم آخر مع الفريق.

وكان اتحاد جدة السعودي يسعى لضم محمد صلاح، خلال الانتقالات الماضية، مقابل 225 مليون إسترليني، لكن يورجن كلوب مدرب الفريق السابق تمسك باللاعب.

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