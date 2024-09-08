الجزائري وناس ضمن ترشيحات الزمالك فى الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المهاجم الجزائري أدم وناس لاعب نيس الفرنسي ضمن ترشيحات نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي بعد أن رشحه أحد وكلاء اللاعبين خصوصا أن عقده إنتهي مع ناديه وأصبح صفقة انتقال حر.

ويلعب وناس كجناح شمال ويسعى مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب إلى التعاقد معه قبل غلق باب القيد الإفريقى يوم ١٢ سبتمبر الجارى وبدأ مشواره الكروي مع فريق تور الفرنسي قبل أن ينضم إلى نادي بوردو موسم 2013-2014، وبدأ باللعب مع فئة تحت 19 سنة، واستدعي للعب في الفريق الأول لأول مرة في 4 أكتوبر 2015 ضد نادي لوريان وتمكن من التسجيل في أول ظهور له.

لعب مع نادي بوردو 30 مباراة 19 كأساسي و11 كبديل ويملك 6 أهداف في رصيده.

وعن أصول اللاعب الذي أكد أن أصول والديه تعود إلى الغرب الجزائري، وبالضبط من مدينة مستغانم، وأكد زيارته للعديد من المناطق الجزائرية.

وأكد وناس خلال استضافته في تلفزيون بوردو، بأن منتخب المحاربين أقوى من المنتخب الفرنسي، وفي حال ما التقى الجزائريون بالفرنسيين، فإن الفوز سيكون من نصيب الخضر، وعلق في هذا الجانب: «المنتخب الجزائري تطور كثيرًا وأصبح أفضل من منتخب فرنسا .