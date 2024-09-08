الأهلي يستعيد محمد زعلوك من مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامى خالد الغندور على قطع نادي مودرن سبورت إعارة المهاجم الشاب محمد زعلوك وإعادته إلى النادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" مودرن سبورت قرر إعادة زعلوك إلى النادي الأهلي وعدم استمرار إعارته مع الفريق".

وتابع الغندور :" اللاعب سيعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل حسم موقفه سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل مجددًا على سبيل الإعارة وهو الأقرب حسب ما علمنا".

وأختتم :" مودرن سبورت قرروا استمرار كباكا المعار أيضا من النادي الأهلي وحسم موقف عبدالرحمن رشدان من الاستمرار أو قطع إعارته هو الأخر خلال ساعات".