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الأهلي يستعيد محمد زعلوك من مودرن سبورت

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامى خالد الغندور على قطع نادي مودرن سبورت إعارة المهاجم الشاب محمد زعلوك وإعادته إلى النادي الأهلي.

وقال الغندور خلال برنامجه الجديد ستاد المحور مع خالد الغندور:" مودرن سبورت قرر إعادة زعلوك إلى النادي الأهلي وعدم استمرار إعارته مع الفريق".

وتابع الغندور :" اللاعب سيعقد جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل حسم موقفه سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل مجددًا على سبيل الإعارة وهو الأقرب حسب ما علمنا".

وأختتم :" مودرن سبورت قرروا استمرار كباكا المعار أيضا من النادي الأهلي وحسم موقف عبدالرحمن رشدان من الاستمرار أو قطع إعارته هو الأخر خلال ساعات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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