وائل القباني: منتخب مصر تأثر بغياب محمد عبد المنعم أمام كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني تغلب على الظروف الصعبة في مباراة كاب فيردي بتصفيات أمم افريقيا 2025 بالمغرب.

اضاف القباني خلال تصريحات لاستاد المحور مع خالد الغندور:" فوز منتخب مصر مهم جدا خاصة أن اللاعبين لم يحصلوا على فترة راحة كافية بسبب تلاحم المواسم وعدم انتظام الدوري".

واكمل:" حسام حسن يسير بشكل جيد مع منتخب مصر رغم الضغوط التي يتعرض لها".

وواصل:" منتخب مصر تأثر بغياب محمد عبد المنعم وكابتن حسام حسن حاول التغلب عليها بحمدي فتحي".