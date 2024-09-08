عامر حسين: قررت إيقاف نجلي وشقيقي من قبل.. وتلقيت تهديدات بالقتل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات، أنه بدأ التواجد في برج المراقبة باستاد الإسكندرية بعدما اصبح مسئولا عن المسابقات.



وقال عامر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد " فيفا رفض إجراء اي تعديلات على ستاد الإسكندرية لانه اعتبره مبنى أثرى ".

وعن مسيرته كلاعب: "لعبت مع طلعت يوسف ثم اصبح مدربي بعد ذلك، كنت اجيد في مركزي وسط الملعب والليبرو، وقلدت طريقة لعب فاروق جعفر".



وأوضح: " اعتزلت كرة القدم في سن مبكرة بسبب "قانون العائلة" وضرورة العمل بمجرد انتهاء الدراسة".



وأشار: "مراقب مباراة سموحة ومودرن سبورت ذكر في تقريره سخرية محمد صديق من اختيار نجلي افضل لاعب في اللقاء"



وأضاف: " سبق وقررت إيقاف نجلي بسبب مشادة بينه وبين أحمد جعفر. كما قررت إيقاف شقيقي عز حسين ٤ مباريات بسبب تجاوزه في حق الحكم خلال مباراة سابقة ".



وأتم: " البعض تعامل معي كما لو كنت دخيلا على كرة القدم، وتلقيت تهديدات بالقتل حال إقامة لقاء الأهلي وإنبي في السوبر موسم ٢٠١٢/٢٠١٣".