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محمد فاروق يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم هاتاي سبور

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق هاتاي سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: "أحد وكلاء اللاعبين رشح كارلوس ستراندببيرج على لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي برئاسة هاني رمزي ومن ثم تم طرح اللاعب على مارسيل كولر المدير الفني".

وأضاف: كارلوس ستراندبيرج ضمن مجموعة من المهاجمين الذين لم يحسم مارسيل كولر موقفهم من الانتقال إلى الأهلي،  وجميعهم تحت الدراسة، ولذلك لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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