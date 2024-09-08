محمد فاروق يكشف موقف الأهلي من ضم مهاجم هاتاي سبور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق هاتاي سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: "أحد وكلاء اللاعبين رشح كارلوس ستراندببيرج على لجنة الإسكاوتنج بالنادي الأهلي برئاسة هاني رمزي ومن ثم تم طرح اللاعب على مارسيل كولر المدير الفني".

وأضاف: كارلوس ستراندبيرج ضمن مجموعة من المهاجمين الذين لم يحسم مارسيل كولر موقفهم من الانتقال إلى الأهلي، وجميعهم تحت الدراسة، ولذلك لم يتم التفاوض معه بشكل رسمي.