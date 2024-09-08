الأهلي يطلب تقريراً طبياً حول إصابة "ربيعة".. ويبحث عن الصفقة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - طلب مسؤولو النادي الأهلي تقريراً طبيًا حول إصابة رامي ربيعة مدافع الفريق بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى الجهاز الطبي للأهلي اتصالات مكثفة مع طبيب المنتخب الوطني وطالبوا بالحصول على تقرير شامل حول إصابة اللاعب قبل سفره إلى بوتسوانا مع المنتخب الوطني.

ويخشى مسؤولو الأهلي الإصابات التي تضرب عناصر الفريق بعد استبعاد إمام عاشور نجم الوسط من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي للحاق بالتدريبات الجماعية.

ويبحث الأهلي عن صفقة أخيرة قبل غلق باب الانتقالات الجارية بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر التعاقد مع جناح هجومي يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

وتم طرح بعض الأسماء على كولر لتحديد إمكانية ضمها مثل جوناثان أوكيتا لاعب زيورخ السويسري وكارلوس ستراندبيرج مهاجم هاتاي سبور التركي.

وخاض الأهلي مباراة ودية ضد وادي دجلة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد سجله حسين الشحات.