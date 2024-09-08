نجم الزمالك السابق: منتخب مصر قدم أفضل عروضه أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد اللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق أن منتخب مصر قدم أفضل عروضه تحت قيادة حسام حسن في مباراة الرأس الأخضر وحقق فوزًا كبيرًا على منتخب قوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي أحمد علي الذي يذاع على قناة الزمالك، أن أداء المنتخب كان رائعًا دفاعًا وهجوم واستحق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

وحول معسكر الزمالك في برج العرب أشاد الدوماني بالمباريات الودية التي خاضها الزمالك مؤكدًا أن الفريق قدم أداء جيد في الوديات والصفقات الجديدة بدأت في الانسجام، وهو أمر سيظهر في مباريات الزمالك الرسمية القادمة سواء أمام الشرطة الكيني أو السوبر الأفريقي ضد الأهلي

منتخب مصر يهزم الرأس الأخضر بثلاثية :

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على الرأس الأخضر بثلاثية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.