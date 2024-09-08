الزمالك يبذل محاولة أخيره لضم رمضان صبحي قبل غلق القيد الإفريقى

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جهوده فى بذل محاوله أخيره للحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحى مهاجم بيراميدز سواء عن طريق الإعاره لمدة موسم واحد أو شرائه نهائيا بالتقسيط.

وجرت خلال الساعات الماضيه إتصالات مع مسئولى بيراميدز للتفاوض بشأن اللاعب الذى ينتهى عقده مع ناديه ٢٠٢٧ إلا أن المقابل المالى المطلوب ويصل إلى ٦٠ مليون جنيه مازال عائقا فى إتمام الصفقه خصوصا بعد أن فوجئ مسئولو القلعه البيضاء بطلب بيراميدز الحصول على خدمات اللاعب أحمد سيد زيزو مقابل رمضان بالإضافة إلى مبلغ مالى وهو مارفضه الزمالك تماما إلا أن هناك عدد من الوسطاء ومحبى النادى يجرون محاوله مع ناصر الشماس مالك النادى لإقناعه باستعارة اللاعب لمدة موسم على أن يتم التفاوض معه لتقليل راتبه الذى يحصل عليه من بيراميدز فى ظل تعاقد مع صديق ايجولا الذى يلعب فى نفس مركزه.

وعلمت الخليج 365 من مصادرها أن رمضان صبحى يرغب فى ارتداء الفانله البيضاء خصوصا أنه ابتعد عن تدريبات فريقه كما أنه لم يتواجد فى نهائى كأس مصر بهدف الضغط على ناديه للموافقه على عرض الزمالك.

ويسعى المجلس لإبرام هذه الصفقه السوبر قبل غلق القيد الإفريقى يوم ١٢ سبتمبر الحالى ليكون اللاعب مفاجأه فى السوبر أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر المقرر فى المملكه العربيه السعوديه.