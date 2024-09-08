عبد اللطيف الدوماني يشيد بمعسكر الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عبد اللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، بالمعسكر الذي أقامه فريق الزمالك في برج العرب، مشيراً إلى أن المباريات الودية التي خاضها الفريق كانت إيجابية.

وأكد الدوماني أن أداء الزمالك في الوديات كان جيداً، وأن الصفقات الجديدة بدأت في الانسجام، مما يتوقع أن يظهر بوضوح في المباريات الرسمية القادمة، بما في ذلك مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي.

وفي سياق متصل، أشاد الدوماني بأداء المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن في مباراته الأخيرة ضد الرأس الأخضر. ووصف الدوماني المباراة بأنها من أفضل عروض المنتخب، حيث حقق الفريق فوزاً كبيراً على منتخب قوي.

وأكد أن الأداء كان رائعاً من جميع النواحي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.