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حكم مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر لإدارة مباراة بوتسوانا ومصر في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

سيتولى عبد القادر قيادة المباراة بمساعدة حمزة حاجي وعلي محمد كمساعدين، وأحمد حسن حسين كحكم رابع.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يسعى منتخب مصر لتعزيز انتصاره في الجولة الأولى، بعد فوزه على كاب فيردي بثلاثية نظيفة في استاد القاهرة ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا. 

في سياق آخر، خسر منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى أمام موريتانيا بهدف نظيف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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