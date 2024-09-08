هولندا تضرب البوسنة والهرسك بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب هولندا الفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب فيليبس، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

بدأ منتخب هولندا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

الدفاع: دينزيل دومفريس- ماتياس دي ليخت- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي.

الوسط: جيردي شوتين- تيجاني ريندرز- ريان جرافنبيرخ.

الهجوم: تشافي سيمونز- جوشوا زيركزي- كودي جاكبو.

سجل جوشوا زيركزي هدف التقدم لمنتخب هولندا في الدقيقة 13 من، ثم تعادل البوسنة والهرسك بهدف للاعب رميدين ديميروفيتش في الدقيقة 27، قبل أن يتمكن الطاحونة الهولندية من اقتناص الهدف الثاني واستعادة السيطرة عن طريق اللاعب تيجاني ريجنديرز في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل منتخب هولندا السيطرة على المباراة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب كودي جاكبو، ثم تمكن دين دجيكو من تقليص الفارق مرة أخرى للبوسنة والهارسك بتسجيل الهدف الثاني وتصبح النتيجة 3-2 لهولندا.

وفي الدقيقة 88 نجح منتخب هولندا في حسم المباراة بالهدف اللاعب والقضاء على أمال البوسنة والهرسك بتسجيل الهدف الرابع عن طريق فاوت فيخهورست، قبل أن يوقع تشافي سيمونز على الهدف الخامس للطواحين في الدقيقة 90 من عمر المباراة.