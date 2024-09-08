عامر حسين يستشهد بـ رونالدو بخصوص عقوبة الشحات ويؤكد: تلقيت تهديدات بسبب الاهلي

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات تلقيه تهديدات بسبب الاهلي، مستشهدًا بـ البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص عقوبة حسين الشحات لاعب الأحمر.

وقال عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية: “وصلتني تهديدات بالقتل حال إقامة مباراة الاهلي ضد إنبي في السوبر موسم 2012-2013”.

وتابع: “أعمل فقط حسب اللائحة فقط وليس لحساب الاهلي أو الزمالك، والدليل عدم تغير لجنة الاستئناف لأي من قراراتها التي أصدرتها لأنها تكون وفقًا للائحة”.

وأكمل عامر حسين: “بخصوص عقوبة حسين الشحات في أزمته مع المغربي محمد الشيبي، فقد جاءت وفقًا لتقرير المباراة ومناسبة، ومن حق الأندية الاطلاع على تقارير المراقبين”.

وأوضح: “لا يُمكنني مطالبة لجنة الانضباط بسرعة إصدار العقوبات، لأنها لجنة مستقلة، لا أجرؤ على التدخل بعملهم”.

وبسؤاله هل اقتنعت في تقرير الحكم بكلمة مشادة وأمامك فيديو الشحات يعتدي على الشيبي؟، أجاب قائلًا: “لجنة المسابقات تأخذ بالتقرير فقط، وما يُطمئنني هو أنه توجد بعدي لجنة استئناف”.

واستشهد عامر حسين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حينما تم توقيع عقوبة عليه في الدوري السعودي عندما أشار إشارة خارجة بالإيقاف مباراتين فقط.