شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام جورماهيا الكيني فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 01:30 ص

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، ضمن برنامجه استعدادا للارتباطات المقبلة، والتي يستهل بها المارد الأحمر موسمه الجديد محلياً وأفريقياً ويأتي فى مقدمتها ضربة البداية بدوري الأبطال.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.



ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

وضرب جورماهيا الكيني موعداً مع النادى الأهلى في الدور التمهيدي الثانى دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

طاقم حكام مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى

وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

لم يتحدد القناة التي ستذيع مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني، ولكن يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.