حب وطلاق وسجن.. 15 حكاية لنجوم الدوري المصري مع زوجاتهم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

يمتلئ الدوري المصري الممتاز بقصص وحكايات نجوم كرة القدم مع زوجاتهم، والتي شهدت بعضها لقطات رومانسية، دعم وتفاهم ونجاح، فيما انتهت الآخري بنهايات حزينه وطلاق ووصلت أيضاً إلى السجن.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية 15 قصة من couples الدوري المصري حتي الآن:

Couples الدوري المصري.. إعلان سيارات ومغازلة في قصة عماد متعب وزوجته (صور)

لم يعد الدوري المصري مقتصراً على المباريات والمنافسة الشرسة بين مختلف فرق البطولة بل أصبح أيضاً جزءاً من العديد من قصص الحب التي جمعت بين نجوم كرة القدم وزوجاتهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري.. قصة ميدو وزوجته.. "حب 12 يوم" ودعم في أزمة الخمور (صور)

"اتجوزونا واحنا عندنا 18 سنه، بس قصتنا مش رومانسية لان ميدو كان في هولندا وأنا كنت في مصر، وهو طلب اننا نتجوز بدل ما يدفع فواتير التليفون علشان كنا بنتكلم كتير سوا" هكذا وصفت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق قصة زواجهما من البداية والتي استغرقت 12 يوماً فقط... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري.. قصة حازم إمام وزوجته قدرية التي بدأت في عمل خيري (صور)

يعتبر حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وزوجته قدرية داوود من أكثر الثنائيات جذباً للجماهير الرياضية، نظراً لارتبطهما بأشهر العائلات الزمالكاوية في مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري.. "شفتها في الكعبة قبل ما أعرفها".. قصة حب مؤمن زكريا وزوجته (صور)

السند الحقيقي وست بـ100 راجل، هكذا لقب الجماهير ريهام الشيمي زوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق والتي تقدم كل أوجه الدعم له بعد انتهاء رحلته الكروية اثر إصابته بمرض نادر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري"من حب من طرف واحد إلى السجن".. قصة شادي محمد وزوجته (صور)

دائما لا تكون نهايات قصص الحب سعيدة، كما يحدث في الأفلام والروايات الرومانسية والتي يشاهدها ويتابعها ملايين الأشخاص حول العالم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري.. اسكرينات سناب شات وطلاق.. قصة حب صلاح محسن وزوجته السابقة (صور)

"الخلافات الزوجية عمر ما كان مكانها على السوشيال ميديا" بهذه العبارات أنهى صلاح محسن لاعب النادي الأهلي السابق والمصري البورسعيدي الحالي زواجه من إسراء رأفت ابنه رجال الأعمال سامح رأفت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري "من زوجتي الأفضل إلى مصير مجهول".. حكاية حب محمد زيدان مع ميناس (صور)

بعد فشل زواجه الأول، دخل محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر الأسبق، في قصة حب جديد جمعته بزوجته الحالية ميناس صاحبة الملامح الأجنبية.. لمزيد من التفاصيلاضغط هنا

Couples الدوري المصري .. من تقبيل دبلته إلى زوجة ثانية ومابيصرفش علينا.. قصة حب حسني عبد ربه وميرنا غيط

تحول احتفال حسني عبدالربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق بتقبيل دبلته إلى نهاية منسية خاصة بعد انفصاله عن زوجته الأولى، وهو الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين والمشاهدين بسبب اعتياده على هذه الطريقة بعد تسجيل أي هدف لسنوات عديدة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري.. خلافات عنيفة مع نجوم.. قصة حب محمود علاء وإيمان عادل (صور)

قليل ما تخرج الزوجة للدفاع عن حق زوجها أمام جماهير الرياضة المصرية ولكن كسرت إيمان عادل كافة الحواجز من أجل اسكات كل من يوجه اتهامات لـ محمود علاء مدافع الزمالك السابق أو يتحدث عنه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري.. "ممكن تعمل روبوت يعيش معنا".. حكاية الحب المثالي في حياة تريزيجيه (صور وفيديو)

"الابتعاد عن الظهور كثيراً ودعم متواصل بينهما" هكذا يمكن وصف قصة حب الثنائي الأنجح بالرياضة المصرية وهم محمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر وزوجته المهندسة روان عمر القصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري.. "من نعم الله علي".. تفاصيل حكاية حب الخطيب وزوجته (صور وفيديو)

دائما ما تضعنا الحياة في اختبارات صعبة لكي ترى كيف سنتعامل معاها ونتخطها، ولكن لا يمكننا فعل هذا بمفردنا، لذا نبحث عن السند والظهر الحقيقي ليمنحنا القوة من أجل الاستمرار... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري.. كلبشات وخلافات ثم طلاق.. قصة أبو جبل وملكة جمال الجزائر (صور وفيديو)

تعكر الخلافات والمشاكل، قصص الحب التي تملئها لحظات ومشاهد رومانسية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

couples الدوري المصري..شائعة زواجه مرة أخرى.. حكاية حب أبوتريكة وزوجته (صور)

"مقدرش أتجوز علي أم سيف هي عندي بالدنيا"..بهذه العبارات نفى محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، زواجه للمرة الثانية من سيدة قطرية، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات خلال فترة إقامته بقطر. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Couples الدوري المصري.."راحت أسوان عشان تاخد الموافقة من أهلي".. قصة حب شيكابالا وسارة (صور وفيديو)

رمت سارة صاحبة الملامح الخمرية والشعر الأشقر، سهامها لتخطف قلب ساحر القلعة البيضاء محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليقع في حبها من أول نظرة، على طريقة الشعار الخاص بالنادي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا