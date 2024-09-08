شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفاوض محمد سمير بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 03:00 ص

دخل مسئولو نادي بتروجت فى مفاوضات قوية مع محمد سمير، مدافع طلائع الجيش والشقيق الأصغر لسعد سمير نجم الأهلى الأسبق، للحصول على خدماته فى الموسم الجديد.

وانتهى تعاقد محمد سمير مع طلائع الجيش بنهاية الموسم الماضى، وتلقى اللاعب عدة عروض استعداداً للموسم الجديد، أبرزها من بتروجت العائد لدوري الأضواء والشهرة .

وأنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع معاذ الحناوى لاعب البنك الأهلى والداخلية السابق لمدة موسم واحد ليكون أولى تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الجديد.

كما أنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع رجب عمران لاعب الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد. ورحل رجب عمران عن الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضى، ليصبح لاعباً حراً ويستطيع الانضمام لصفوف طلائع الجيش فى صفقة انتقال حر.

وأنهى مسئولو طلائع الجيش إجراءات التعاقد مع أحمد علاء مدافع المقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد ، ويأتى التعاقد مع الثنائى بناءً على رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق الذى قدم تصوراً لإدارة ناديه استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.



في نفس السياق ، يعقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، عدة اجتماعات مع الجهاز الإداري لفريقه لترتيب برنامج فترة الإعداد لفريقه والمباريات الودية المزمع خوضها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

وعقد اللواء محمد عزازي، رئيس جهاز الرياضة، اجتماعاً مع جهاز الكرة بنادي طلائع الجيش برئاسة اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة، والعميد علاء السعدني مدير الكرة وعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق؛ لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، وملف الراحلين والصفقات الجديدة.



ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.



ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته الثلاثاء المقبل استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.