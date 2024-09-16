"المقاومة الإسلامية بالعراق": استهدفنا بواسطة الطيران المسيّر هدفًا في غور الأردن بالأراضي المحتلة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين الموافق 16/9/2024، هدفًا في غور الأردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر". وأكّدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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