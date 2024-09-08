شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمام أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن اليوم، الأحد، إلى بوتسوانا استعدادا لمباراة المنتخبين فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل بالجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



وكان المنتخب أعلن السفر إلى بوتسوانا أمس، السبت، قبل أن يقرر تأجيل السفر 24 ساعة لتطير البعثة في الواحدة ظهر اليوم، الأحد، ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وتضم بعثة منتخب مصر كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.

لا شك أن الفراعنة يطمحون فى التأهل للبطولة المحببة لهم، حيث يُعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، على الرغم من ابتعادهم عن منصات التتويج منذ حقبة المدرب القدير "حسن شحاته" في 2010.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوتسوانا فى تصفيات أمام أفريقيا



يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية مع منتخب بتسوانا فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام بدولة المغرب.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب مصر وبوتسوانا عصر الثلاثاء فى الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي.

مجموعة الفراعنة فى أمم أفريقيا



وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة برفقة كل من "بتسوانا والرأس الأخضر وموريتانيا".

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بتسوانا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2.