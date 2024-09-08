شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود اليوم لاستئناف تدريباته استعدادًا للجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب النادى، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفنى لبيراميدز منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام بعد التتويج بلقب بطولة كأس مصر، حيث قرر يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية كاملة حتى يوم 7 سبتمبر المقبل، على أن يستأنف بيراميدز تدريباته مجددا بداية من اليوم 8 سبتمبر على ملعب النادي استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحدد الجهاز الفنى لبيراميدز، الأربعاء المقبل، موعدًا للسفر إلى العاصمة الرواندية كيجالى، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندى.

وتقرر إقامة مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام المباراة، حيث يدير اللقاء، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

ويراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.