شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يحسم مصير أحمد عاطف وجنش فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

حسم نادي مودرن سبورت مصير الثنائي أحمد عاطف ومحمود عبد الرحيم جنش، بعد تردد أنباء عن دخولهما في اهتمامات الأهلي والزمالك، حيث تمسك مودرن سبورت باستمرار الثنائي في الموسم المقبل، رافضاً التفريط فى أي عنصر من القوام الأساسي.

واستقر مسؤولو مودرن سبورت على إغلاق باب الميركاتو الصيفي بعد ضم 15 صفقة دفعة واحدة، لتدعيم مختلف المراكز في الفريق، وذلك استعداداً للموسم الجديد 2024-2025، حيث يستهدف مودرن سبورت منافسة الكبار والتواجد في المربع الذهبي بالدوري للعودة إلى المشاركات الأفريقية.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد مع الإحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي: حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

هجوم: ماكينة الأهداف الزامبي اينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.