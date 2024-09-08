موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره الشرطة الكيني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكوفدرالية

ستكون مباراة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية.

طاقم حكام مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من زامبيا؛ لإدارة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية، ويتكون طاقم تحكيم لقاء الذهاب من الزامبي هيلاري هامبابا حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكما رابعا.

واختار كاف الصومالي بشير عرب مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من إفريقيا الوسطى.

يخوض الزمالك هذه المباراة وهو يحمل لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والذي توج به الموسم الماضي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد.

بينما نجح فريق الشرطة الكيني في التأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق البن الإثيوبي في الدور التمهيدي. ويعتبر فريق الشرطة الكيني منافسًا صعبًا، حيث يمتلك لاعبين مميزين ويسعون لتحقيق مفاجأة على حساب الزمالك.