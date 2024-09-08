كواليس منتدى الإعلام الرياضي بحضور أشرف صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد يحيى لطفى رئيس الشركة المتحدة للرياضة خلال كلمته الإفتتاحية بمنتدى الإعلام الرياضى، أن المنتدى هدفه تطوير الإعلام فى مجال الرياضة.

وقال لطفى خلال كلمته، أن المنتدى يهدف أيضا لنبذ التعصب الرياضى من خلال جلسات على مدار يومين من أجل تطوير كل ما يخص الرياضة بشكل عام.

حرص عدد من النجوم الرياضيين على حضور انطلق منتدى الإعلام الرياضى اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت شعار "إعلام رياضى محترف" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للجلسة الإفتتاحية بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة، ويستمر لمدة يومين.

حضر كلا من، فاروق جعفر نجم الزمالك السابق وتامر بجاتو نجم القطبين السابق وأسامة عبد الموسم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق وأحمد الشناوى الحكم الدولى السابق.

ويستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

ويشارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية و الكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

ويشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.