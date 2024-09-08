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استبعاد نيمار من قائمة الهلال السعودي المحلية

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، استبعاد النجم البرازيلي دا سيلفا من قائمة الفريق التي ستتنافس في البطولات المحلية لهذا الموسم. 

ووفقًا لصحيفة "" ، سيبقى نيمار مدرجًا فقط في قائمة الفريق لدوري النخبة الآسيوي، حيث يأمل الجهاز الفني في استعادة جاهزيته الكاملة خلال الشهرين المقبلين.

وكان نيمار قد خرج من قائمة الهلال المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها مع منتخب البرازيل. في المقابل، سيواصل البرازيلي رينان لودي، الذي لم يكن أداءه مقنعًا للجماهير، الحفاظ على مكانه في القائمة المحلية.
 

ومن المتوقع أن يقدم الهلال قائمته الرسمية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتعين عليه قيد جواو كانسيلو، المنضم حديثًا، بدلاً من نيمار إذا تأكد استبعاده. 

بهذا، سيدخل الهلال الموسم المحلي بقائمة تضم 8 محترفين، بالإضافة إلى البرازيلي ماركوس ليوناردو كأجنبي تحت 21 عامًا.
 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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