الامارات | الدنمارك تحقق الفوز الثاني تواليا في دوري الأمم الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الدنمارك فوزها الثاني تواليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم إثر تغلبها على صربيا 2-0 الأحد في كوبنهاغن ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

وسجل ألبرت غرونبايك باكورة أهدافه الدولية (36)، قبل أن يضيف يوسف بولسن الهدف الثاني بضربة مقصية رائعة (61).

ورفعت الدنمارك رصيدها الى 6 نقاط، مقابل نقطة واحدة لإسبانيا التي تعادلت في مباراتها الأولى مع صربيا وتلتقي سويسرا لاحقا.

وأثبت المنتخب الدنماركي قوته على أرضه حيث احتفظ بسجله خاليا من الهزائم في آخر 13 مباراة، بينها مباراة الجولة الأولى حين تغلب على نظيره السويسري بالنتيجة ذاتها في كوبنهاغن.

وكان المنتخبان الدنماركي والصربي تعادلا سلبا في دور المجموعات في كأس اوروبا الاخيرة التي استضافتها المانيا خلال الصيف الحالي.

وسيكون الاختبار التالي الأصعب للدنمارك حين تحل على إسبانيا بطلة أوروبا في أكتوبر المقبل بالجولة الثالثة قبل أن تستضيفها بعدها بشهر في كوبنهاغن.

ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقا مع أصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني، على أن يهبط أصحاب المركز الأخير إلى المستوى الثاني.