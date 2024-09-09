دوري الأمم الأوروبية .. رونالدو يقود البرتغال لتحقيق فوزًا دراميًا على اسكتلندا واعتلاء صدارة المجموعة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو من تحقيق فوزاً درامياً على نظيره اسكتلندا بثنائية مقابل هدف, خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد لحساب الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ونجح منتخب اسكتلندا في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه سكوت

بالدقيقة السابعة من زمن اللقاء ، ومع بداية شوط اللقاء الثاني، تمكن برونو فرنانديز من تسجيل هدف التعادل لصالح لمنتخب البرتغال بالدقيقة 54.

وخلال مجريات شوط المباراة الثاني شارك رونالدو بديلاً ليسجل هدف الفوز المثير للبرتغال في الدقيقة ٨٨.

بتلك النتيجة تمكن منتخب البرتغال من اعتلاء صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، يليه كرواتيا وبولندا بـ 3 نقاط لكل منهما.

ويأتي منتخب اسكتلندا أخيرا في الترتيب دون رصيد.