الامارات | اتحاد الكرة يُكرم المشجع "سعيد" واللاعبون يهدونه قميص المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم اتحاد الإمارات لكرة القدم المشجع الإماراتي الصغير سعيد المري الذي كان موجوداً في مدرجات أحمد بن علي في الدوحة لمؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني في مباراته مع شقيقه القطري, التي أقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف. وأهدى اللاعبون قميص المنتخب للمشجع سعيد تكريما له.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطة مؤثرة للمشجع سعيد البالغ من العمر 9 سنوات وهو يذرف دموع الفرح لحظة تسجيل الهدف الثالث, فضلا عن تشجيعه بطريقه مميزة نالت اعجاب الجميع، حيث حرص اتحاد الكرة على توجيه الدعوة له للتواجد في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات للقاء اللاعبين ومتابعة الحصة التدريبية.

وأعرب سعيد عن فرحته الغامرة وسعادته البالغة بوجوده مع اللاعبين والحديث معهم، مؤكداً أنه سيحرص على الحضور في مدرجات استاد هزاع بن زايد لتشجيع الأبيض في مباراته أمام إيران، متمنياً مواصلة تحقيق الانتصارات في التصفيات.