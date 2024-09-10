السلبية تسيطر على القمة الخليجية بين الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على المباراة التاريخية بين منتخب الكويت ومنتخب العراق والتي جمعت المنتخبين على ستاد جابر الأحمد بمدينة الكويت ضمن التصفيات الأسيوية لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وتعد المباراة التي جمعت منتخب الكويت مع منتخب العراق هي اول مباراة تجمع المنتخبين رسميا في الكويت منذ فبراير ١٩٩٠ كما انها هي المباراة الاولى التي تجمعهما في تاريخ تصفيات كأس العالم .

سيطر الحذر على أداء المنتخبين و رغم حالة الطرد للمنتخب العراقي لمدافعه روبن سولاكا بعد ١٢ دقيقة من بداية المباراة الا ان منتخب الكويت عجز عن اختراق الدفاعات العراقية طوال المباراة ولم يشكل اي خطورة حقيقية على مرمى الحارس العراقي جلال حسن .

النتيجة رفعت رصيد منتخب العراق إلى أربعة نقاط في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب كوريا الجنوبية بفارق الأهداف بينما ارتفع رصيد منتخب الكويت إلى نقطتين بعد تعادله في المباراة الاولى امام منتخب الاردن .