شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23-9-2024، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الزمالك يكشف عن 3 أطقم للفريق بعد السوبر.. وإدراج القميص الأسود بعد إعجاب الجماهير، وإلغاء مباراة السوبر المصرى لكرة القدم النسائية بسبب ضيق الوقت، ولأول مرة.. شراكة بين استادات والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات.

الزمالك يكشف عن 3 أطقم للفريق بعد السوبر.. وإدراج القميص الأسود بعد إعجاب الجماهير

يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن ثلاثة أطقم خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

إلغاء مباراة السوبر المصرى لكرة القدم النسائية بسبب ضيق الوقت

قرر مسئولو اتحاد الكرة إلغاء مباراة السوبر للكرة النسائية بين وادى دجلة وتوت عنخ أمون والذى كان مقررا إقامته الخميس المقبل.

وزير الرياضة يعلن تفعيل البوابة الإلكترونية لشبكة معلومات مع الاتحادات والهيئات الرياضية

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بداية العمل وتفعيل وحدة النظام الإلكتروني "البوابة الإلكترونية".

الاتحاد المصرى يدشن بطولة جديدة للناشئين بالتعاون مع استادات والمتحدة للرياضة

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة سيف الوزيري بالشراكة و برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

جوميز يمنح الجزيرى وماهر تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح تعليمات خاصة للثنائي سيف الدين الجزيري وناصر ماهر.

صرف جميع المستحقات القديمة للاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي

صرف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جميع المستحقات القديمة لفريق الكرة الأول، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي.

لأول مرة.. شراكة بين استادات والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة لتدشين دوري الأكاديميات

تستعد شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى، بالتعاون مع المتحدة للرياضة، واتحاد الكرة، لإطلاق دورى الأكاديميات قريباً.

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العين الإماراتي

شهدت الساعات الماضية بدء الاتصالات بين إدارة الأهلى والجهات المعنية من أجل التنسيق بشأن مباراة العين الإماراتى بكأس إنتركونتينينتال.

مسئول فيفا: مصر مليئة بالمواهب العظيمة على رأسهم محمد صلاح ووائل جمعة وأحمد حسن

كشف أنتوني بافو ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسئول الـ "tds"، عن أن هناك اهتماما كبيرا من فيفا بتطوير قطاعات البراعم والاهتمام بالصغار، وأيضًا البحث وانتقاء المواهب.